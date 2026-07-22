Pakistan’da muson kabusu: Şiddetli yağışlar can aldı

Yerel basındaki haberlere göre de Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Güney Veziristan bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu çatısı çöken bir evde bulunan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Faruk, şiddetli yağışlar dolayısıyla meydana gelen kaza, çatı çökmesi ve boğulma vakalarında 8 kişinin öldüğünü, 37 kişinin yaralandığını belirtti.

MUSON YAĞMURLARI GÜNEY ASYA'YI SARSIYOR

Ulusal Afet Yönetim Kurumu Pakistan genelinde 21-24 Temmuz tarihlerinde ani sel ve heyelanlara karşı uyarı yayımlamıştı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.