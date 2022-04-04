Pakistan’da neler oluyor? Hükümeti devirme girişiminin arkasında ABD’li o isim var

"İÇ POLİTİKAMIZA AÇIK BİR MÜDAHALE"

Han, dün, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "Muhalefetin beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.

MECLİS'İN FESHİ

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han'ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirilmişti. Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmişti. Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür." ifadesi yer alıyor.