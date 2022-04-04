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Giriş Tarihi: 4.4.2022 09:40 Son Güncelleme: 4.4.2022 09:51

Pakistan'da neler oluyor? Hükümeti devirme girişiminin arkasında ABD'li o isim var

AA
Pakistan’da neler oluyor? Hükümeti devirme girişiminin arkasında ABD’li o isim var

Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, başbakan İmran Han'ın açık çağrısından sonra meclisi festhetti. Yaşanan olaylarla çalkalanan ülkede Başbakan İmran Han'ın hükümeti devirmek için meydana getirilen komplonun arkasında ABD'li bir ismin olduğunu söylediği iddia edildi.

Pakistan'da parlamentonun feshedilmesinin ardından Başbakanı İmran Han'ın görevi resmi olarak sona erdi. Yerel basındaki haberlere göre, Kabine, meclisin feshedilmesinin ardından Han'ın ülkenin Başbakanı olmadığına dair bildiri yayımladı.

15 GÜNLÜK BİR SÜRE İÇİN GÖREVİ DEVRALDI

Bununla birlikte Anayasa'nın 224. maddesi uyarınca geçici hükümetin Başbakanı atanıncaya kadar 15 gün süreyle Başbakanlık görevini Han yürütecek. Pakistan Anayasası'na göre, parlamentonun feshedilmesinden sonraki 90 gün içinde yeni seçimler gerçekleştirilene kadar ülkeyi geçici başbakan ve hükümeti yönetecek.

KOMPLUNUN ARKASINDA KİM VAR?

Ary News televizyonundaki haberde, Başbakan Han'ın partilileriyle yaptığı toplantıda, hükümeti devirmek için oluşturulan komplonun arkasında ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun olduğunu söylediği iddia edildi.

'GÜVENSİZLİK OYLAMASI'

Han'ın, ABD'li diplomat Lu'nun Pakistan'ın eski Washington Büyükelçisi Asad Macid'i Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oylamasının" başarısız olmasının sonuçları konusunda uyardığını söylediği öne sürüldü.

"İÇ POLİTİKAMIZA AÇIK BİR MÜDAHALE"

Han, dün, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "Muhalefetin beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.

MECLİS'İN FESHİ

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han'ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirilmişti. Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmişti. Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür." ifadesi yer alıyor.

ERKEN SEÇİM SÜRECİ

Pakistan'da Anayasa'nın 58. maddesine göre, cumhurbaşkanı, başbakanın tavsiyesiyle Meclis'i feshedebiliyor. Ülke tarihinde 1977'de Zülfikar Ali Butto, 1993'te Navaz Şerif'in tavsiyesiyle dönemin Cumhurbaşkanları meclisi feshetmişti. Meclisin feshedilmesinin ardından 90 günde seçime gidiliyor ve bu süreçte ülkeyi muhalefet partilerinin de katkısıyla oluşturulan geçici hükümet yönetiyor. Mevcut Başbakan ise geçici hükümet, başbakanı atayıncaya kadar görevine devam edebiliyor.

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Pakistan'da neler oluyor? Hükümeti devirme girişiminin arkasında ABD'li o isim var
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