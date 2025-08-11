Pakistan’da onarım çalışması facia ile bitti: Heyelan 15 kişiyi yuttu

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan'da şiddetli yağışlar heyelana neden oldu. Yetkililer, Gilgit'te bir su kanalını onarmaya çalışan en az 15 kişinin heyelan sebebiyle enkaz altında kaldığını açıkladı.

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Şiddetli yağışın ardından yaşanan sel bölgenin sulama sistemlerine zarar verirken bir köprü de sel sularına dayanamayarak yıkıldı.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde heyelan: 7 ölü | Video