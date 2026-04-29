Pakistan'da organize suç örgütlerine operasyon! 9 kişi öldürüldü

Pakistan'ın Lahor kentinde organize suç örgütlerine düzenlenen baskınlarda çıkan çatışmalarda 9 şüphelinin öldürüldüğü bildirildi.

AA

Dawn gazetesinin haberine göre, özel polis birimi Suç Kontrol Dairesi (CCD) yetkilileri, alınan ihbarlar üzerine Lahor kentinin farklı bölgelerinde baskınlar düzenledi.

9 "ORGANİZE SUÇ ŞÜPHELİSİ" ÖLDÜRÜLDÜ, 2 POLİS YARALANDI

Baskınlarda çıkan çatışmalarda 9 "organize suç şüphelisi" öldürülürken, 2 polis memuru yaralandı.

Suç Kontrol Dairesi yetkilileri, ülke genelinde organize suçlarla mücadele etmek amacıyla sık sık baskınlar düzenliyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
