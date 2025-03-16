Pakistan’da sular durulmuyor: Bombalı saldırı kaosa neden oldu

Pakistan ordusu kaynakları, gazetecilere yaptıkları açıklamada, bunu bir "terör saldırısı" olarak nitelendirmişti.

Dawn gazetesinin haberine göre, yerel polis yetkilisi Zafarullah Sumalani, yaptığı açıklamada, Belucistan'ın Naushki bölgesinde bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.

PAKİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.