Pakistan’da teröre ağır darbe: 11 militan etkisiz hale getirildi

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Kuzey Veziristan ve Kurram bölgelerinde 8 Ocak'ta istihbarata dayalı iki ayrı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

11 TTP MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ

ISPR tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda Pakistan Talibanı (TTP) üyesi 11 silahlı militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyonlar sırasında çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtilirken, bölgedeki diğer terör unsurlarını temizlemek için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.