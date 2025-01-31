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Giriş Tarihi: 31.1.2025 14:19

Pakistan'da tren kazası: 200 yıllık ray kırıldı

Pakistan'da şehirlerarası sefer yapan yolcu treninin üç vagonu raydan çıktı.

AA
Pakistan’da tren kazası: 200 yıllık ray kırıldı

Pakistan'da Lahor şehrinden Karaçi'ye giden yolcu treni kaza yaptı. Shalimar Express'e ait trenin üç vagonu sefer sırasında Lahor'un Shahdara bölgesinde raydan çıktı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olay yerine sevk edilen ekiplerin yolcuları trenden çıkarttığı belirtildi. Kazanın ardından Lahor, Rawalpindi, Narowal ve Faisalabad arasındaki tren seferlerinin askıya alınması ulaşımda aksaklığa neden oldu.

Kazanın yaklaşık 200 yıllık ahşap rayın kırılması nedeniyle meydana geldiği tahmin edilirken, olayda hiçbir yolcunun yaralanmadığı öğrenildi.

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Pakistan'da tren kazası: 200 yıllık ray kırıldı
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