Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Sheikhupura kentinde Jaranwal'dan Lahor'e giden bir tren okul servisine çarptı. Kazanın ardından olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 3 öğrencinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Pakistan’da tren okul servisine çarptı: 3 ölü, 9 yaralı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazanın meydana geldiği noktada hemzemin geçit bulunmadığı, okul servisinin kontrolsüz bir şekilde demiryoluna daldığı ifade edildi. Kazanın ardından servis şoförünün olay yerinden kaçtığı belirtildi.