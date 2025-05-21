Pakistan’da vahşet: Çocukları taşıyan otobüs havaya uçuruldu

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, Bakanlığın X hesabından yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınayarak, "Düşman, vahşet sergilemiş ve masum çocuklara saldırmıştır. Okul servisine yapılan saldırı, düşmanın ülkede istikrarsızlık yaratmak için kurduğu iğrenç bir komplodur." değerlendirmesini yaptı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Kuzdar bölgesinde bir okul otobüsünü bombalı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Yaralılar Kuzdar Askeri Hastanesi'ne sevk edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SALDIRIDAN HİNDİSTAN SORUMLU TUTULDU

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), bombalı saldırıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Terörist Hindistan devleti tarafından planlanan ve Belucistan'daki vekil unsurları eliyle gerçekleştirilen bir başka korkak ve iğrenç saldırıda, öğrenci taşıyan bir otobüs hedef alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu saldırının "Hindistan'ın devlet politikası olarak terörü kullanmasının bir göstergesi" olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu menfur saldırının planlayıcıları, yardımcıları ve failleri adalet önüne çıkarılacak ve Hindistan'ın gerçek yüzü tüm dünyaya gösterilecektir." denildi.

Öte yandan Komiser Yardımcısı Yasir Iqbal Dashti, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, okul servisinin, eyaletin "Sıfır Noktası" olarak bilinen bölgeye yakın alanda hedef alındığını aktardı.

Soruşturmanın sürdüğünü bildiren Dashti, ilk bulguların saldırının bir intihar saldırısı olduğunu gösterdiğini belirtti.