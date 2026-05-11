Pakistan’da yangın faciası: Gümrük deposunu alevler sardı! 43 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Quetta kentinde bulunan gümrük deposunda büyük çaplı yangın çıktı.

Yangın deponun yakınındaki otoparka sıçrarken, bir LPG tankerinin patlamasına neden oldu.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Yangında 4'ü ağır olmak üzere 43 kişi yaralanırken, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

Belucistan İl Afet Yönetim Otoritesi (PDMA), yangının yüzde 80'inin kontrol altına alındığını ve birkaç saat içinde tamamen söndürüleceğini duyurdu. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

