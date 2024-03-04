Pakistan’da yeniden başbakan seçilen Şahbaz Şerif göreve başladı

KHAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da 2018'de yapılan son genel seçimi kazanan eski Başbakan Imran Khan'ın hükümeti, 10 Nisan 2022'de mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmişti. Mecliste yapılan oylamada, Şahbaz Şerif çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş, Ağustos 2023'e kadar görevde kalmıştı. Daha sonra ülkeyi genel seçime kadar yönetecek geçici hükümetin başbakanı ise Anwaarul Hak Kakar olmuştu.

Pakistan'da Ulusal Mecliste 266 sandalye doğrudan seçilirken, 70 sandalye ise kadınlara ve azınlık gruba ayrılıyor.