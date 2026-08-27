Pakistan’da yenidoğan ünitesinde klima yangını

Pakistan’da yenidoğan ünitesinde klima yangını
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 15 bebek hayatını kaybetti. Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde (PIMS) bulunan yenidoğan ünitesinde klima kompresörünün patlamasının ardından yerel saatle 06.45'te yangın çıktı. Yetkililer, yangın anında ünitede bulunan bebeklerden 1'inin kurtarıldığını, 15'inin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bebeklerin çeşitli sebeplerden dolayı yoğun bakım ünitelerinde tutulduğu açıklandı. Yangının çıkış nedeninin incelenmesi amacıyla soruşturma komitesi kurulduğu belirtildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sorumluların "en sert şekilde" cezalandırılacağı sözünü verdi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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