Pakistan’da yoğun sis art arda kazalara neden oldu: 9 ölü

Dawn gazetesinin haberine göre, Sahiwal, Pakpattan, Okara, Toba Tek Singh ve çevre ilçelerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu çok sayıda kaza meydana geldi.

Pakpattan'a bağlı Mahangoo Yolu üzerinde bir traktörün yanlış manevra yapması sonucu önce bir minibüs, ardından hızla gelen başka bir aracın çarpmasıyla yaşanan zincirleme kazada 1 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Pakpattan Yolu üzerindeki Athwain Meel bölgesinde ise yoğun sis nedeniyle bir motosiklet, karşı yönden gelen traktörle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Okara'da meydana gelen kazalarda da sis nedeniyle bir otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi, bir minibüsün ise traktörler çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı, kazalarla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.