Pakistan’daki sellerde 1033 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı seller ülke genelinde etkisini sürdürüyor. Hayber Pahtunhva eyaletinde dünden bu yana 42 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana devam eden şiddetli yağışlarda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1033'e yükseldi. Yağışlar sebebiyle 802 bin 582 çiftlik hayvanı telef oldu, 949 bin 858 ev hasar gördü.Kurulan çadır kamplarında barınan kişi sayısı ise 498 bin 442'ye çıktı. Belucistan eyaletinde 6 barajda büyük çatlaklar oluşması sonucu çok sayıda bölgede su taşkınları yaşandı. Hayber Pahtunhva eyaletinin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel, internet hizmetlerinde aksaklıklara yol açtı. Muson yağmurlarından ülke genelinde 33 milyon kişi etkilendi, on binlerce kişi evsiz kaldı.HAYBER Pahtunhya eyaletinin Upper Dir bölgesinde yer alan Kumrat Vadisi'nde devam eden yağmur ve sel felaketi nedeniyle 30 öğrenci mahsur kaldı. Islak zeminde uyumaya çalıştıklarını, yiyecek ve içeceklerinin tükendiğini belirten öğrenciler, yetkililerden kendilerini kurtarmasını istedi.