Pakistan’daki tren saldırısında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 47’ye yükseldi

Pakistanlı kurtarma yetkilileri, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiğini, yaralı sayısının da 98 olduğunu bildirdi.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA TRENE SALDIRI

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Quetta kentinde bomba yüklü bir araç, güvenlik personeli ve ailelerini taşıyan trenin geçişi sırasında infilak etmişti.

Yetkililer, patlamanın etkisiyle trenin üç vagonunun raydan çıktığını, iki vagonun ise devrildiğini belirtmişti. Ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), saldırıyı üstlenmiş ve intihar saldırısı olarak nitelemişti.