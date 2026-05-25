Pakistan’daki tren saldırısında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 47’ye yükseldi
Pakistan'da dün güvenlik personeli ve ailelerini taşıyan trene bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Olay nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 47'ye yükseldi.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik personeli ve ailelerini taşıyan trene yönelik dün düzenlenen intihar saldırısında can kaybı arttı.
Pakistanlı kurtarma yetkilileri, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiğini, yaralı sayısının da 98 olduğunu bildirdi.
BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA TRENE SALDIRI
Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Quetta kentinde bomba yüklü bir araç, güvenlik personeli ve ailelerini taşıyan trenin geçişi sırasında infilak etmişti.
Yetkililer, patlamanın etkisiyle trenin üç vagonunun raydan çıktığını, iki vagonun ise devrildiğini belirtmişti. Ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), saldırıyı üstlenmiş ve intihar saldırısı olarak nitelemişti.