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Giriş Tarihi: 20.9.2024 16:05 Son Güncelleme: 20.9.2024 16:06

Pakistan’dan askeri operasyon: 12 militan öldürüldü

Pakistan’ın başlattığı askeri operasyon sonrası Hayber Pahtunhva eyaletinde 12 militan öldürüldü. Çıkan silahlı çatışmada 6 asker de hayatını kaybetti.

AA
Pakistan’dan askeri operasyon: 12 militan öldürüldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde silahlı gruplara yönelik askeri operasyonlarda 6 asker hayatını kaybetti, 12 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Kuzey ve Güney Veziristan bölgelerinde silahlı gruplara yönelik iki askeri operasyon düzenlendiği aktarıldı.

Operasyonlarda 6 askerin hayatını kaybettiği, 12 militanın öldürüldüğü ve çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi.

PAKİSTAN TALİBANI SORUMLU TUTULUYOR

Gerçekleştirilen operasyonların hangi örgütlere yönelik olduğu konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Pakistan'da son dönemde özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda artış gözleniyor.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken Afganistan bu iddiaları reddediyor.

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Pakistan’dan askeri operasyon: 12 militan öldürüldü
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