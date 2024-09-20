Pakistan’dan askeri operasyon: 12 militan öldürüldü

PAKİSTAN TALİBANI SORUMLU TUTULUYOR

Gerçekleştirilen operasyonların hangi örgütlere yönelik olduğu konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Pakistan'da son dönemde özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda artış gözleniyor.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken Afganistan bu iddiaları reddediyor.