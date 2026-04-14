Pakistan'dan diplomasi turu: Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek. Şahbaz Şerif'in ilk olarak Suudi Arabistan'ı, ardından Katar'ı ve son olarak Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanıyor. Görüşmelerde ABD-İran müzakerelerinin ele alınması bekleniyor.
ABD ve İran arasındaki müzakerelerin ikinci turunun Pakistan'da yapılması beklendiği dönemde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, yarın ilk olarak Suudi Arabistan'ı, ardından Katar'ı ve son olarak 16 Nisan ya da 17 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanıyor. Şerif'in görüşmelerinde ABD-İran müzakerelerindeki gelişmeleri ele alması bekleniyor.
TRUMP'TAN MÜZAKERE AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ikinci turuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabilir" ifadelerini kullanmış, ikinci turun da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılabileceğini aktarmıştı.