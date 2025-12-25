Pakistan’dan Hindistan destekli silahlı gruplara operasyon: 8 militan öldürüldü
Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde Hindistan destekli olduğu belirtilen silahlı gruplara operasyon gerçekleştirdi. Çıkan çatışmada 8 militan etkisiz hale getirildi.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Belucistan eyaletinin Kalat bölgesinde silahlı gruplara yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
Hindistan destekli olduğu belirtilen 8 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, militanlara ait silah, mühimmat ve patlayıcı maddelerin de ele geçirildiği aktarıldı.
PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU
Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırında bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.
Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia eden silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere saldırılarda bulunuyor.
İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi, bu iddiaları reddediyor.
Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.