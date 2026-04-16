Pakistan’dan rezerv hamlesi: Suudi Arabistan'dan 2 milyar dolar tutarında fon yardımı

Pakistan Merkez Bankasının (SBP), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda "Pakistan Merkez Bankası, Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'ndan 15 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 2 milyar dolar tutarında fon almıştır." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, The Express Tribune'ün haberinde, Pakistan'ın döviz rezervlerinin, artan dış ödeme yükümlülükleri ve ithalat maliyetleri nedeniyle baskı altında kaldığına dikkati çekildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, finansman transferi konusunu dün Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.