Pakistan’dan sert mesaj! İki ülke arasında gerilim tırmanıyor

TERÖR SALDIRILARINDA ARTIŞ

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı. İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu TTP liderlerince planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.

TORKHAM SINIR KAPISI 19 ŞUBAT'TAN BU YANA KAPALI

Torkham Sınır Kapısı'nda Pakistan ve Afganistan hudut birlikleri, henüz belirlenemeyen sebeple 20 Şubat'ta birbirlerine ateş açmıştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pakistanlı yetkili, Afganistanlı hasta ve refakatçilerin geçerli seyahat dokümanı olmadığı için ülkeye alınmadığını ve Taliban'ın da sınır kapısını 19 Şubat'ta kapattığını belirtmişti.

Taliban geçici hükumetinin Torkham Sınır Kapısı'ndaki yetkilisi Molla Muhammed Sıddık ise Pakistan'ın taahhütlerine bağlı kalmadığı gerekçesiyle sınır kapısını kapattıklarını açıklamıştı.

SINIR BİRLİKLERİ ARASINDA SIK SIK ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

İki ülkenin sınır güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Çaman-Spin Boldak Sınır Kapısı'nda da 11 ve 15 Aralık 2022'de 5 gün arayla kanlı biten çatışmalar yaşanmıştı.

Saldırılarda en az 8 kişi ölmüş, 40 kişi yaralanmıştı.

Pakistan-Afganistan sınırı 2 bin 670 kilometreden oluşuyor ve iki ülke arasında 18 sınır geçişi bulunuyor.

Çaman ve Torkham sınırları, en yoğun geçiş noktaları olarak öne çıkıyor.