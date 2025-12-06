Pakistan’dan sınır hattında terör operasyonu: 7 militan öldürüldü

Pakistan Terörle Mücadele Dairesi (CTD), Afganistan sınırında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinde silahlı gruplara yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Yapılan baskınlarda toplam 7 militan etkisiz hale getirildi.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon bölgelerinde çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi. CTD, bölgede terör unsurlarına karşı geniş kapsamlı operasyonların süreceğini vurguladı.

4 Aralık'ta Pakistan, güneybatıdaki Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonlar kapsamında son üç ayda 100'den fazla militanın etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları öne çıkıyor.

BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.