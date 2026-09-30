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  • Pakistan’dan Suudi Arabistan'a destek! ‘Suudi Arabistan'ın düşmanı, Pakistan'ın da düşmanıdır’

Pakistan’dan Suudi Arabistan'a destek! ‘Suudi Arabistan'ın düşmanı, Pakistan'ın da düşmanıdır’

Pakistan, Husi saldırılarına karşı Suudi Arabistan'ı korumak adına, ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, "Suudi Arabistan'ın düşmanı, Pakistan'ın da düşmanıdır" dedi.

Pakistan’dan Suudi Arabistan’a destek! ‘Suudi Arabistan’ın düşmanı, Pakistan’ın da düşmanıdır’
AA
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Pakistan Savunma Bakanı Asif, İtalya'nın başkenti Roma'da gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Bir gazetecinin Pakistan'ın Husilere yönelik hava saldırılarına müdahil olup olmadığını sorması üzerine Asif, Suudi Arabistan'ı korumak adına ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

"SUUDİ ARABİSTAN'IN DÜŞMANI, PAKİSTAN'IN DA DÜŞMANIDIR"

Asif, Husilerin, Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırılarını son günlerde artırdığına dikkati çekerek "Suudi Arabistan'ın düşmanı, Pakistan'ın da düşmanıdır." ifadesini kullandı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#PAKİSTAN #SUUDİ ARABİSTAN #HUSİLER

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