Pakistan’dan ’tek Çin’ politikasına destek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'da yaşanan son gelişmelerle ilgili derin endişe duyulduğunu aktararak tek Çin politikasına bağlılığını bildirdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İslamabad'ın Tayvan Boğazı'nda bölgesel barış ve istikrar için ciddi sonuçları olacak gelişmelerden derin endişe duyulduğu belirtildi.

"YENİ BİR KRİZ KALDIRILAMAZ"

Açıklamada, Pakistan'ın tek Çin politikasına bağlılığı vurgulanarak Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne kesin destek yinelendi. Dünyanın, uluslararası gıda ve enerji güvenliğine istikrarsızlaştırıcı etkileri olan Ukrayna çatışması sebebiyle ciddi bir güvenlik durumu yaşadığına işaret edilen açıklamada, küresel barış, güvenlik ve ekonomiyi olumsuz etkileyecek yeni bir krizin kaldırılamayacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, Pakistan'ın devletlerarası ilişkilerin karşılık saygı, iç işlerine karışmama, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, uluslararası hukuk ve ikili anlaşma ilkelerini destekleyerek sorunların barışçıl çözümüne dayanması gerektiğine güçlü bir şekilde inandığı kaydedildi.

PELOSİ'NİN TAYVAN ZİYARETİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün gece Tayvan'a gitmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmişti.

Çin Savunma Bakanlığı da ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu. Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.