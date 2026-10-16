Pakistan'dan Türkçe taziye mesajı: "Türkiye'ye her türlü desteği sağlamaya hazırız"
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle Türkçe taziye mesajı yayımlayarak, Pakistan'ın Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya platformundaki hesabından İstanbul'da meydana gelen sel felaketine ilişkin Türkçe paylaşım yaptı.
Paylaşımda İstanbul'daki selin yol açtığı can kayıpları ve yıkımdan derin üzüntü duyduğunu belirten Şerif, "Kıymetli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve hayatını kaybedenlerin yaslı ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.
Şerif, yaralananların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını, kayıp olanların ise sağ salim bulunmalarını dilediğini ifade etti.
Pakistan'ın Türkiye halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Şerif, ülkesinin bu zorlu süreçte Türkiye'ye her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.
İstanbul'da meydana gelen şiddetli sel felaketinin yol açtığı can kayıpları ve yıkım nedeniyle derin bir üzüntü duyuyorum. Kıymetli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve hayatını kaybedenlerin yaslı ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Yaralananların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını, kayıp olanların ise sağ salim bulunmalarını diliyorum. Pakistan, kardeş Türkiye halkıyla dayanışma içindedir ve bu zorlu süreçte elinden gelen her türlü desteği sağlamaya hazırdır. @RTErdogan— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) October 16, 2026