Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde Mango Festivali Pakistan’da meyvelerin kralı mango

Büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ile çok sayıda davetli katıldı.Etkinliğin açılışında konuşan Büyükelçi Gazi, "Mango, bizim en önemli meyvelerimizden biri. (Türkiye) Dışişleri Bakanlığındaki tüm yetkililere bu mangoları buraya getirmemize yardımcı oldukları için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Gazi, mangonun Pakistan'da "meyvelerin kralı" olarak kabul edildiğini belirterek, Pakistan'da antik çağlardan beri yetiştirildiği için Pakistan tarihinin ve zengin kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Festivalde, en popüler mango çeşidi olan taze kesilmiş Chaunsa ile dondurma, milkshake, lassi gibi çok çeşitli mango lezzetleri, salatalar, turşular ve Pakistan'dan taze gelen mangolardan yapılan tatlılar misafirlere ikram edildi. Etkinlikte Pakistan ve Türkiye ilişkilerinin 75. yılı dolayısıyla pasta kesildi.