Pakistan’ın eski lideri Müşerref Dubai’de öldüDubai’de

Pakistan'ın eski cumhurbaşkanlarından Orgeneral Pervez Müşerref, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tedavi için gittiği Dubai'de 2016'dan bu yana yaşayan 79 yaşındaki Müşerref, kalp ve karaciğer yetmezliğine yol açan amiloidoz hastalığı ile mücadele ediyordu. Genelkurmay Başkanı olduğu 1999'da darbeyle göreve gelen Müşerref, 2001'de Cumhurbaşkanlığını üstlenmişti. Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti. Müşerref hakkında, 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı. Sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava 17 Aralık 2019'da sonuçlanmış ve Müşerref idam cezasına çarptırılmıştı. Müşerref'in naaşının Pakistan'a getirileceği belirtildi. Pakistan ordusundan Müşerref'in ölümüyle ilgili taziye mesajları yayımlandı.Müşerref, 11 Ağustos 1943'te Hindistan başkenti Yeni Delhi'de doğdu. Ailesi, bağımsızlığın ardından 1947'de Pakistan'ın Karaçi şehrine taşındı. Müşerref'in babası Pakistan'ın Türkiye'deki Büyükelçiliğinde 1949'dan 1956'ya kadar görev yaptı. Bu sürede Türkiye'de bulunan Müşerref, ilk eğitimini Karaçi ve İstanbul'da aldı. 1961'de askeri göreve başlamasının ardından Türkiye'de kara harp okulunda eğitime katılan Müşerref, Türkçeyi akıcı şekilde konuşabiliyordu.