Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırı! 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bajaur bölgesinde dronla düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dawn gazetesinin haberine göre, eyaletin Afganistan sınırına yakın Bajaur bölgesinde bir eve dron saldırısı düzenlendi.
Polis, saldırıda aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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