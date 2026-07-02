Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırı! 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bajaur bölgesinde dronla düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırı! 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
AA

Dawn gazetesinin haberine göre, eyaletin Afganistan sınırına yakın Bajaur bölgesinde bir eve dron saldırısı düzenlendi.

Polis, saldırıda aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#PAKİSTAN #AFGANİSTAN #SALDIRI

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