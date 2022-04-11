Pakistan’ın yeni başbakanı muhalif Şahbaz Şerif oldu

Pakistan'daİmran Han hükümetinin güvensizlik oylaması sonucu görevden düşmesinin ardından meclis yeni başbakanını seçti. Oylamada, muhalefet blokunun adayı Pakistan Müslüman Ligi- Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif 174 oy aldı. Böylece Şahbaz Şerif, ülkenin yeni ve 23. Başbakanı oldu. Öte yandan güvenoyu verilmeyerek düşürülen eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenledi. Bu arada medyaya konuşan Şahbaz Şerif, Pakistan ile Türkiye'nin ayrılmaz bağlara sahip olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde büyük ilerleme sağladığını kaydeden Şerif, "Türkiye her zaman Keşmirlilerin yanındaydı" dedi.