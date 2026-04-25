Pakistanlı kaynak: "Arakçi, İran'ın müzakerelere ilişkin beklentilerini Pakistan'a iletti"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarda bulunuyor.

Görüşmelere katılan ve İngiliz Reuters haber ajansına konuşan Pakistanlı bir kaynak, Bakan Arakçi'nin İslamabad temasları sırasında Tahran'ın müzakerelere ilişkin beklentilerini ve ABD'nin taleplerine yönelik çekincelerini Pakistanlı yetkililere ilettiğini belirtti.

