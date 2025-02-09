Palestine Tv’ye konuşan Fidan’dan kritik açıklamalar: ‘Tehcir kabul edilemez’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Palestine TV'ye önemli açıklamalarda bulundu. Filistin konusunda barışın tehcir ve soykırımdan değil iki devletli çözümden geçtiğinin altını çizen Fidan şunları söyledi: Dünyada, 1967 sınırları temeline dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe haiz bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla İsrail ile yan yana yaşayabilecek iki devletli bir çözümünden daha fazla desteklenen başka bir siyasi proje yok. Fakat acıdır ki büyük bir genel kabule sahip iki devletli çözüm projesi hayata geçirilemiyor. İki devletli çözümün hayata geçmesi için çalışmalarımız devam edecek. Bu konuda çeşitli istişarelerimiz, projelerimiz var. Filistin tehciri kabul edilemez.

'ZULÜM DÖNGÜSÜ KIRILACAK'

ABD desteğiyle Netanyahu yeniden bir savaş başlatırsa Amerika'nın diplere vurmuş kredisi daha fazla dibe vuracak. Filistin meselesi, adalet meselesi olmaktan, hak ve hukuk meselesi olmaktan çıktı ve güç matematiğine dönüştü. Gücü fazla olan, yanlış veya doğru olduğuna bakmaksızın kan dökmeye yol açıyor. Kudüs, tevhidi dinlerin temsil edildiği bir barış şehri, bir buluşma şehri olabilirdi. Fakat İsrail hem Müslümanlara ait hem Hristiyanlara ait bütün sembolleri silmede, orayı domine etmede ısrarlı. Bu zulüm döngüsü bir yerden kırılacak. İsraillilerin de barış içerisinde bölgede emin içerisinde yaşamasının yolu, Filistinlilerin de yaşamasının yolu, bölgenin daha fazla provoke edilmemesinin yolu buradan geçiyor. Tarih bu tarihtir, an bu andır. Hem İsrail için hem Filistinliler için, hem bölge halkları için hazır İslam dünyası, Arap dünyası iki devletli çözümün arkasında iken, böyle bir çözümden sonra İsrail'i de tanımaya ve işbirliği yapmaya herkes hazırken bunun kullanılması lazım. Ben İsrail'in içerisindeki aklıselim insanların bu konunun arkasında olduğunu biliyorum. Filistin halkı ümitvar olsun. Onlarla beraber biz de aynı sıkıntıyı, problemi, kasveti yaşıyoruz.



"DAHA ADIL BİR DÜNYA" İÇİN TÜRKİYE DEVREDE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlığının 2025 yılı performans programının sunuş yazısında, "Başta yakın çevremiz olmak üzere farklı bölgelerde ortaya çıkan kriz ve ihtilafların sürdürülebilir barış ve istikrarı tehdit ettiği, küresel yönetişimin birbirini tetikleyen çok boyutlu sınamalara cevap vermekte eksik kaldığı bir dönemden geçmekteyiz. Böyle bir uluslararası konjonktürde, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde ve daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla çalışmalarımızı kararlılıkla yürütmektedir" ifadelerini kullandı. Barış ŞİMŞEK / ANKARA



GAZZE'DEN SURİYE'YE MAZLUMLARIN YANINDAYIZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı ateşkes ve iki devletli çözüm konusunda uluslararası toplumu harekete geçirmeye yönelik girişimlere öncülük ettiğini kaydetti. Türkiye'nin iki devletli çözümün uygulanmasını teminen garantörlük önerisini gündeme getirdiğini anımsatan Fidan, "Ülkemiz insanlık dramının bir an önce sona ermesini teminen, İsrail'e karşı ekonomik ve hukuki tedbirlere başvurmuştur" dedi. Bölgede Ukrayna ile Rusya arasında barışa yönelik çabaları sürdürdüklerini anlatan Fidan, "Suriye'de siyasi süreçle istikrarın tesisi ve geri dönüşlerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde sağlanmasına yönelik çalışmalara önem verilmiştir" ifadelerine yer verdi.