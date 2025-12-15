Palmira’nın intikamı alınacak

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı Genel Güvenlik Teşkilatı mensubu bir kişinin, Palmira'da (Tedmur) ABD-Suriye ortak devriyesini hedef alan saldırının faili olduğu açıklandı. Yetkililer, ikisi ABD askeri biri Amerikalı tercüman üç kişinin öldüğü saldırının ardından aynı teşkilattan 11'den fazla personelin gözaltına alındığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada saldırıya karşılık verileceğini ve üç ABD vatandaşının intikamının alınacağını belirtti. Türkiye, terör saldırısını kınayarak ABD ve Suriye'ye başsağlığı diledi.