Panama 7.7 ile sallandı
Orta Amerika ülkesi Panama, 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ülkenin güneyinde meydana gelen depremde binalar, yollar, hastaneler ve kamu tesisleri hasar gördü. Alberto Zuniga Okulu'nda 15 öğrenci hafif yaralanırken, bazı yerleşim yerlerine karayoluyla ulaşım kesildi. Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yapılırken Tocumen Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durduruldu. Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, yaşananları büyük bir felaket olarak nitelendirdi. İlk resmi açıklamalarda can kaybı bildirilmezken, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) verilerine göre sarsıntının merkez üssü, ülkenin güneyindeki Pitaloza Arriba yerleşimi yakınlarında, Pasifik kıyısına yakın bir bölgede kaydedildi.