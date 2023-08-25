Panama Kanalı’ndaki geçiş sınırlamasının süresi uzatıldı

Panama Kanalı yetkilileri, kuraklığın su seviyesini düşürmesi nedeniyle kanaldan gemi geçişlerinin bir yıl daha sınırlandırılacağını duyurdu. Panama Kanalı İdaresi Müdür Yardımcısı Ilya Espino, basına yaptığı açıklamada, geçiş sınırlamasının eylül, ekim ve kasım aylarında yağışların kanal havzasındaki su seviyesini yükseltmemesi durumunda geçerli olacağını söyledi.

Panama Kanalı İdaresinden yapılan yazılı açıklamada da "Doğayı kontrol edemesek de operasyonlarımızı rekabetçi bir gemi akışı sağlayacak şekilde uyarlayabiliriz. Seçim özgürlüğü hayati önem taşıyor. Müşterilerimizin seçeneklerinin olduğunun bilincindeyiz ve hizmetlerimizin en iyi seçenek olarak kalmasını sağlamak bizim görevimizdir. Müşterilerin geçici olarak başka bir rotayı seçmesi durumunda onların kararına saygı duyuyor ve anlıyoruz." ifadesi kullanıldı.