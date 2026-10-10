Panama’da 7.7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Panama'nın güneyine yakın Pitaloza Arriba bölgesinde yerel saatle 12.56'da 7.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından doğu Pasifik'te kıyısı bulunan bölgeler için tsunami uyarısı verildi.

30'DAN FAZLA ARTÇI SARSINTI

Uzmanlar, depremden sonra 2.1 ile 6 büyüklüğünde 30'dan fazla artçı sarsıntı olduğunu belirterek, artçıların sürebileceği uyarısında bulundu. Depremin, bazı Orta Amerika ülkelerinin yanı sıra Kolombiya'nın birçok kentinde de hissedildiği aktarıldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör