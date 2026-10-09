Panama'da 7,7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

Panama’da 7,7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamaya göre, Panama'nın güney ucuna yakın Pitaloza Arriba bölgesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Başkent Panama City'de de hissedilen depremin ardından doğu Pasifik'te kıyısı bulunan bölgeler için tsunami uyarısı verildi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#PANAMA

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