Papa 14. Leo ile Edi Rama’dan kritik zirve! AB süreci ve Balkanlar masadaydı

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre Papa 14. Leo, sabah saatlerinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi. Görüşmede iki taraf arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak konuların geliştirilmesi üzerinde duruldu.

ÜST DÜZEY TEMASLAR GERÇEKLEŞTİ

Başbakan Rama, Papa ile görüşmesinin ardından Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile Devletlerle ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Sekreteri Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile de temaslarda bulundu. Görüşmelerde kilise ve sivil toplum ilişkileri ile ortak ilgi alanları ele alındı.

Vatikan'ın açıklamasında, "Görüşmenin devamında ayrıca, Batı Balkanlar ülkelerindeki durum ile Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne tam entegrasyonu yolundaki süreci de kapsayan başlıca bölgesel meseleler üzerinde durulmuştur." ifadesi kullanıldı.