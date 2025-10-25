Papa 14. Leo, Lübnan Başbakanı ile görüştü

Papa 14. Leo, Lübnan Başbakanı Selam ile Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri'yi kabul etti. Görüşmede Papa'nın Lübnan'a gerçekleştireceği ziyaret ve Orta Doğu'daki gelişmeler masaya yatırıldı.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BARIŞ TEMENNİSİ

Vatikan'dan yapılan açıklamada, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiği, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerden memnuniyet duyulduğu belirtildi. Ayrıca Lübnan'ın reform ve istikrar sürecine olan umutların değerlendirildiği ve bölge barışına dair ortak temennilerin dile getirildiği aktarıldı.