Papa 14. Leo, Lübnan Başbakanı ile görüştü
Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile bir araya geldi. Görüşmede Papa’nın 30 Kasım - 2 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştireceği Lübnan ziyareti ve Orta Doğu’daki gelişmeler ele alındı.
İKİLİ İLİŞKİLER VE BARIŞ TEMENNİSİ
Vatikan'dan yapılan açıklamada, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiği, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerden memnuniyet duyulduğu belirtildi. Ayrıca Lübnan'ın reform ve istikrar sürecine olan umutların değerlendirildiği ve bölge barışına dair ortak temennilerin dile getirildiği aktarıldı.
SELAM: "BARIŞ, ADALET TEMELİNDE SAĞLANABİLİR"
Lübnan Başbakanı Selam, görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Papa 14. Leo ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Selam, Lübnan halkının Papa'nın ziyaretini büyük bir sevinçle beklediğini belirterek, "Barış ancak adalet temelinde, özellikle de Filistin halkının bağımsız devlet kurma hakkının tanınmasıyla mümkün olabilir" dedi.