Papa 14. Leo resmi ziyareti kapsamında yarın Türkiye’ye gelecek
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, yarın Türkiye’ye gelecek.
Papa'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 27-30 Kasım tarihlerinde resmi temaslarda bulunacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Filistin başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağını belirtti.