Papa 14. Leo resmi ziyareti kapsamında yarın Türkiye’ye gelecek

Papa'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 27-30 Kasım tarihlerinde resmi temaslarda bulunacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Filistin başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağını belirtti.