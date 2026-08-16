Papa 14. Leo’dan Filistin mesajı: Şiddete son verilmeli

Vatikan'ın yayın organı Vatican News internet sitesine göre, Papa, pazar duasının ardından yaptığı konuşmada, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere uyguladığı şiddete ilişkin değerlendirmelere yer verdi.

Papa, Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik tekrarlayan şiddet eylemlerinin sonlandırılması çağrısı yaptı.

Uluslararası topluma seslenen Papa, iki devletli çözüme ve kalıcı barışa giden yolda ilerleme kat edildiğinden emin olunması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) 12 Ağustos'taki açıklamasında, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkati çekmişti.

BM, 2026'nın başından bu yana yaklaşık 260 Filistinli topluluğu hedef alan 1430'dan fazla saldırı belgelendiğini, yıkım ve tahliyelerle birlikte yaklaşık yarısı çocuk 3 bin 800 Filistinlinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör