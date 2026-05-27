Papa 14. Leo'dan Gazze için yardım çağrısı: "İnsanlar acı çekiyor"

Papa 14. Leo, İsrail ablukası altındaki Gazze'deki zor duruma da dikkati çekerek, "Ne yazık ki, Gazze halkı halen insani yardım alamıyor. Bu protestolara, zorluklara, hatta filoya katılanların eylemine neden oluyor. Bunu da tekrarlamak istiyorum, bu bir davet değil, bir çağrı. Tüm yetkililere Gazze halkına yardım etmeleri, yardımlarıyla onlara eşlik etmeleri ve yeniden inşa çalışmalarına başlamaları için çağrıda bulunuyorum. İnsanlar gerçekten halen acı çekiyorlar." diye konuştu.