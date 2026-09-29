Papa 14. Leo’dan yapay zeka uyarısı

Fransa'ya 4 günlük resmi ziyaretini dün akşam saatlerinde Metz kentinde tamamlayarak buradan Roma'ya dönen Papa, seyahatini takip eden gazetecilere uçakta dönüş yolunda değerlendirmelerde bulundu.

Papa, yapay zekayla ilgili dünyada gündeme gelen riskler ve tartışmalara ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, "Yapay zeka konusunda çok sayıda uzmanın dile getirdiği endişelerin ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Bazılarının maddi veya başka türlü çıkarlar elde etmek amacıyla öne sürdüğü gibi bunların yalan haber olduğuna inanmıyorum." dedi.

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın yöneticisinin, yapay zeka sistemlerinin faaliyet alanlarının dışına çıkarak zarar vermesini önlemek amacıyla bu sistemlere güvenlik bariyerleri veya isteğe bağlı sınırlamalar getirilebileceğine ilişkin açıklamasını hatırlatan Papa, aynı yöneticinin hükümetlerin bu alanda herhangi bir sınırlama veya düzenleme getirmemesi gerektiğini de savunduğuna dikkati çekti.

Papa, bu konunun ciddi biçimde tartışılması gerektiğine inandığını belirterek, "Siyasi liderleri, yapay zeka sektörünün temsilcilerini, sosyal kuruluşları ve dernekleri, bir araya gelerek halihazırda yaşananları ve gelecekte neler olabileceğini değerlendirmeye davet etmeyi sürdürmeliyiz. Basitçe 'bu olmayacak' demek ve gerçek karşısında gözlerimizi kapatmak, bence sorumlu bir yaklaşım değil." diye konuştu.