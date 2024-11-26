Papa Francis Macron’un talebini reddetti

Fransa'nın dünyaca ünlü tarihi ibadethanesi Notre Dame Katedrali, 5 yıllık onarım ve restorasyonun ardından kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. 2019'daki yangının ardından, alanında uzman çok sayıda zanaatkar ve mimarın katkılarıyla onarım çalışmaları tamamlanan Katedral, 7 Aralık'ta yapılacak resmi törenle yeniden ibadete açılacak.

Yapımı yaklaşık iki yüzyıl süren ve 1345 yılında tamamlanan tarihi bina, 2019'un nisanında çıkan yangında ciddi hasar aldı. Yangının binada yarattığı hasarı onarmak için 2 binden fazla işçi ve zanaatkar 5 yıl boyunca çalıştı. Uluslararası yardımların da yapıldığı restorasyon 1 milyar avroya mal oldu.

Fransa'nın coşkuyla hazırlandığı açılış törenine ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kral 3. Charles, İspanya Kralı 6. Felipe, Fas Kralı 6. Muhammed, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişi çağrıldı.