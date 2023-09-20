Papa Franciscus: Dünya 1962’deki gibi nükleer savaşın eşiğinde

Katoliklerin ruhani lideri, nükleer silahlardan arınmış bir dünyanın mümkün olabileceğini ve bunun gerekli olduğunu belirtti.

Papa, konvansiyonel silahların da sadece savunma maksatlı kullanılması ve sivil hedeflere yönelik olmaması gerektiğinin altını çizdi.