Papa Franciscus hayatını kaybetmişti: Cansız bedeni ziyaretçilere açıldı

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un naaşı, bu sabah düzenlenen törenle konutu olarak kullandığı Santa Marta Misafirhanesi'nden alınarak, İsviçreli muhafızlar ve Katolik Kilisesinin rahipleri, başpiskoposları ve kardinalleri eşliğinde törenle Aziz Petrus Bazilikası'na getirildi.

Naaşın taşındığı sırada, bazilikayla aynı ismi taşıyan meydanda toplanan halk, Papa Franciscus'u son kez görmeye çalıştı.

Açık tabutta getirilen naaş Aziz Petrus Bazilikası içinde taziye ziyaretlerine açıldı. Çok sayıda kişi, taziye için bazilikada sıra oluşturdu.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da dün özel olarak taziye ziyaretinde bulundu.

Papa Franciscus için cenaze töreni, 26 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Cenaze töreni için Roma'da da güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve 2 bin güvenlik görevlisinin görevlendirildiği ayrıca Roma hava sahasının uçuşlara kapatılacağı basına yansıdı.