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Giriş Tarihi: 25.12.2023 16:27 Son Güncelleme: 25.12.2023 16:35

Papa Franciscus’tan Gazze çağrısı!

Son dakika haberleri: Papa Franciscus, İsrail'e Gazze'deki saldırılarına son verme çağrısı yaptı.

AA
Papa Franciscus’tan Gazze çağrısı!

Son dakika haberleri: Papa Franciscus, İsrail'e Gazze'deki saldırılarına son verme çağrısı yaptı.

NOEL AYİNİNDE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği bir ayinde, dikkat çeken bir Gazze mesajı vermişti.

Ayine tekerlekli sandalye ile gelen Papa Franciscus, ayine katılanları takdis etti ve bir konuşma yaptı. "Bu gece kalplerimiz Beytülahim'de" diyen Papa, Hz. İsa'nın doğduğu topraklardaki silahların uğultusunun halen devam etmesinden yakındı.

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Papa Franciscus’tan Gazze çağrısı!
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