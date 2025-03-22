Papa Franciscus’un sağlık durumu belli oldu!

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 37 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesinde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gören 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili doktorları Profesör Sergio Alfieri ve Doktor Luigi Carbone, hastanede basın toplantısı düzenledi.

Prof. Alfieri, bugün bütün dünyanın beklediği iyi haberi vereceğini belirterek, "Papa, yarın hastaneden taburcu edilecek. İki haftadır stabil durumda." dedi.

Alfieri, Papa'nın Vatikan'daki Santa Marta Konukevi'ndeki konutuna geri döneceğini ve en az 2 ay boyunca nekahet sürecinin olacağını, bu dönem boyunca kendisine toplu ziyaretler ile yoğun fiziksel aktiviteleri tavsiye etmedikleri bilgisini verdi.

Bir ayı aşkın süredir hastanelerinde tedavi gören Papa'nın bu süreyi nasıl geçirdiğini aktarırken Alfieri, "Papa, bu süreçte 2 kere hayati tehlike atlattı." diye konuştu.

Alfieri, Papa'ya konulan çift taraflı zatürre teşhisinin artık kalmadığını ancak polimikrobiyal enfeksiyonun devam ettiğini bunu tamamen atlatması için zaman gerektiğini kaydetti.

Dr. Carbone de Papa'nın konuşma yetisini ne kadar sürede geri kazanacağının henüz belli olmadığını ancak kısa sürede iyileşmesini umduklarını söyledi. Carbone, Papa Franciscus'un durumuna dair şu an için endişe edecek bir durumun olmadığını ancak bazı "nükslerin" meydana gelebileceğini kaydetti.

Doktorlar ayrıca Papa'nın Covid geçirmediğini, diyabeti olmadığını ve tıbbi tavsiyeleri kabul eden örnek bir hasta olduğunu vurguladı. Doktorlar, Papa'nın taburcu edileceğini duyduğunda çok mutlu olduğunu da belirtti.

Bir gazetecinin, Papa'nın mayıs ayı sonu için Birinci İznik Konsili'nin 1700. yılı dolayısıyla Türkiye'de İznik'e bir ziyaret yapmasının öngörüldüğünü hatırlatması ve bu ziyareti yapıp yapamayacağını sorması üzerine Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, "Bu seyahat hiçbir zaman Vatikan tarafından resmi olarak duyurulmadı ve Papa'nın sağlık durumuna göre karar alınacaktır." yanıtını verdi.

Bruni, bu sabah açıkladıkları üzere Papa Franciscus'un yarın hastanede pazar duası sonrasında kendisini bekleyenleri selamlayacağını, ardından da mümkün olan en kısa sürede Vatikan'a gitmek üzere taburcu edileceği bilgisini paylaştı.

PAPA, 14 ŞUBAT'TAN BU YANA HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Katoliklerin ruhani lideri, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini dolayısıyla nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

Vatikan, 28 Şubat'ta da bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti.

Katoliklerin ruhani lideri, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı.

4 Mart'tan bu yana stabil olan Papa, hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlamıştı. Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirilmişti. Vatikan, 16 Mart'ta Papa Franciscus'un hastanedeki odasındaki şapelde dua ederken çekilen bir fotoğraf karesini paylaşmıştı. Bu kare, Papa'nın hastaneye yatmasından beri paylaşılan ilk fotoğraf karesi olmuştu.