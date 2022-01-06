Papa Francis’ten nüfus çıkışı: Çiftler bencil, çocuk yapmak istemiyor

ÇİFTLERE ÇAĞRI

Anne ve babalığın inkarının kendilerini azaltacağı ve insanlıklarını ellerinden alacağı konusunda uyarıda bulunan Papa, Batı'da "demografik kışı" önlemek için çiftlerin daha fazla çocuğu olması gerektiği ve çocuğu olmayanların evlat edinmeye açık olmaları çağrısında bulundu.

Papa, geçtiğimiz günlerde "Demografik kış, en azından burada, İtalya'da gerçek bir endişe kaynağı." ifadesini kullanmıştı.