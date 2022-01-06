Papa Francis’ten nüfus çıkışı: Çiftler bencil, çocuk yapmak istemiyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, son dönemlerde düşen doğum oranlarına nedeniyle çiftlere tepki gösterdi. Daha önceki açıklamalarında "Birçok çift, çocuksuz kalmayı veya sadece bir çocuk sahibi olmayı tercih ediyor. Bu, ailelerimizle, ülkemizle ve geleceğimizle ters düşen bir trajedi." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Vatikan'da konuşan Papa Francis çocuk sahibi olmak istemeyen çiftlere tepki gösterdi.
"ÇİFTLER BENCİL, ÇOCUK YAPMAK İSTEMİYORLAR"
Vatikan'da yaptığı konuşmada ebeveynlik konusuna değinen Papa, çiftlerin çocuk sahibi olma konusundaki isteksizliğine tepki gösterdi. "Bugün bir tür bencillik görüyoruz." diyen Papa, "Bazı insanlar, çocuk sahibi olmak istemiyor." ifadesini kullandı.
"ÇOCUK YERİNE KEDİ KÖPEK SAHİBİ OLUYORLAR"
85 yaşındaki Papa, "Bazen bir çocuk yapıyorlar, o kadar. Ancak, çocukların yerine köpekleri ve kedileri var. İnsanları güldürebilir ama gerçek olan bu." diye konuştu.
ÇİFTLERE ÇAĞRI
Anne ve babalığın inkarının kendilerini azaltacağı ve insanlıklarını ellerinden alacağı konusunda uyarıda bulunan Papa, Batı'da "demografik kışı" önlemek için çiftlerin daha fazla çocuğu olması gerektiği ve çocuğu olmayanların evlat edinmeye açık olmaları çağrısında bulundu.
Papa, geçtiğimiz günlerde "Demografik kış, en azından burada, İtalya'da gerçek bir endişe kaynağı." ifadesini kullanmıştı.