Papa: Savaş kışkırtılmış olabilir

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, İtalyan La Stampa gazetesinde yayımlanan açıklamalarında Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandı. Rusya'yı ve Rus askerlerini "acımasız, zalim ve vahşi eylemleri" nedeniyle eleştiren Papa, hayatta kalmak için savaşan 'cesur' Ukraynalıları ise övdü. Papa, "Ruslar bir hafta içinde her şeyin biteceğini düşünüyorlardı ama yanlış hesapladılar" şeklinde konuştuPapa, şunları kaydetti: "Ruslar aslında Çeçenleri, Suriyelileri ve paralı askerleri ileri sürmeyi tercih ediyor. Ancak tehlike şu ki, sadece bu savaşın korkunç halini görüyoruz ve belki de bir şekilde kışkırtılan ya da önlenmeyen, bu savaşın arkasındaki tüm o dramı görmüyoruz. Burada ayrıca silah satışı ve bunları test etme çıkarını da gözlemliyorum. Bu çok üzücü ama işin arkasında olan tam olarak budur. Bu noktada birisi bana şunu söyleyebilir mi: 'Ama siz Putin'den yanasınız.' Hayır, değilim. Böyle bir şeyi söylemek çok basit ve yanlış olur."