Papa üç ay sonra Hristiyanlar öldürülünce uyandı: Bu terördür

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'den çok ciddi acı haberler almaya devam ettiğini belirtti. Geleneksel pazar duasını ofisinin penceresinden gerçekleştiren Papa, ardından dünya meselelerine ilişkin konuştu. Papa, "Ukrayna'da, Filistin'de, İsrail'de ve diğer çatışma bölgelerinde savaşlardan acı çeken kardeşlerimizi unutmayalım. Noel'in yaklaşması, barış yollarının açılması çabalarını güçlendirsin" dedi. Gazze'deki gelişmelere de değinen Papa, "Gazze'den çok ciddi ve acı verici haberler almaya devam ediyorum. Silahsız siviller bombalanıyor ve vuruluyor" diye konuştu. İsrail'in Gazze'de Hristiyanları ve kiliseleri hedef almasından söz ederken "terör" ifadesini kullanması dikkati çeken Papa, "Bir anne ve bir kızı; Nahida Halil Anton ve kızı Samar Kamal Anton, tuvalete gittikleri sırada keskin nişancılar tarafından öldürüldü. Bazıları, 'Bu terör, bu savaş' diyor. Evet, bu savaş, bu terördür" yorumunu yaptı. Kudüs Latin Patrikhanesi, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında Hristiyanları ve kiliseleri de hedef aldığı bildirilmişti.