Papa’dan ateşkes talebi: Orta Doğu’daki gelişmelerden endişeli

BM BARIŞ GÜCÜNE SAYGI DUYULMASINI İSTEDİ

Barışı sağlamak için diplomasi ve diyalog yollarının izlenmesi gerektiğini söyleyen Papa Franciscus, "Filistin, İsrail ile Lübnan'da tüm halklara yakınlığımı belirtiyor ve burada BM barışı koruma güçlerine saygı gösterilmesini talep ediyorum. Tüm mağdurlar, yerinden edilenler ve rehineler için dua ediyorum" diye konuştu.